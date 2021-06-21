رئيسة «المركزي الأوروبي» تتوقع انتعاش النمو

فرانكفورت (رويترز) - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الاثنين إن جائحة فيروس كورونا ما زالت تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حاليا مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجددا.

وأبلغت لاجارد لجنة بالبرلمان الأوروبي «في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يشكل مصدرا للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقا للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين إلى انتعاش أقوى».

وأضافت أن الوقت لم يحن بعد للسماح بزيادة أسعار الفائدة، لذلك سيبقي البنك المركزي الأوروبي على شروط تمويل مواتية.

وقالت، مكررة ما جاء في بيان سياستها الصادر في العاشر من يونيو، «زيادة مستمرة في أسعار الفائدة في السوق قد تؤدي إلى تشديد شروط التمويل الأوسع ذات الصلة بالاقتصاد بأكمله.. مثل هذا التشديد سيكون سابقا لأوانه ويشكل خطرا على التعافي الاقتصادي الحالي وتوقعات التضخم».

وقالت لاجارد إن منطقة اليورو والولايات المتحدة «في وضع مختلف بشكل واضح» فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مقللة من شأن أي تأثير عبر الأطلسي.

ومع إعادة فتح الاقتصاد الأميركي وانتعاش الأسعار سريعا، بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.

لكن لاجارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو.

وقالت للبرلمان الأوروبي «الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح... المقارنة أمر مغر لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين».

وسلًمت بأنه ستكون هناك بعض "التداعيات" لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم.

وأضافت «غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (الذي يقيس التضخم) من المتوقع أن يكون معتدلا في مجمله».

وقالت إن تقدير المركزي الأوروبي للأثر التراكمي لحزمة التحفيز الأميركية على التضخم هو 0.15 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على النمو بين 2021 و2023 في منطقة اليورو، مؤكدة مجددا توقعات البنك التي صدرت في مارس.