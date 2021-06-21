الجنيه الإسترليني يتعافى

لندن (رويترز) - قفز الجنيه الإسترليني حوالي واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين متعافيا من هبوط الليلة الماضية نزل به إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ منتصف أبريل، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي السوق بلهجة متشددة الأسبوع الماضي.

وعند الساعة 15.40 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.9 بالمئة عند 1.3913 دولار بعد أن هبط إلى 1.3786 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 أبريل.

وأشار البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة وينهي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات في موعد أقرب من المتوقع.

وقال محللون إن تقييما اقتصاديا أكثر تفاؤلا من بنك إنجلترا المركزي، الذي يجتمع يوم الخميس المقبل، قد يدفع الإسترليني لتخطي حاجز 1.40 دولار.

وفي مقابل العملة الأوروبية، صعد الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 85.56 بنس لليورو، بعد أن أنهى يوم الجمعة أسوأ أسبوع له مقابل العملة الموحدة منذ أبريل.