30 وجهة على «طيران الإمارات» بدون حجر

دبي (الاتحاد) تعمل طيران الإمارات على توفير فرص أوسع أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للسفر بسهولة ويسر إلى وجهاتهم المفضلة بأسعار خاصة، وتشغيل مزيد من الرحلات إلى أكثر من 30 مدينة من دون الحاجة إلى حجر منزلي عند الوصول.

وتواصل الناقلة الإعلان عن استئناف خدمة مزيد من الوجهات، وزيادة أعداد الرحلات إلى المدن الشهيرة وإتاحة مزيد من الفرص أمام عملائها للاستمتاع بتجربة طائراتها العملاقة الإيرباص A380. وسوف تخدم الناقلة 124 مدينة في يوليو، مع إعادة تشغيل رحلاتها إلى سبع وجهات، كما ستظهر ميامي لأول مرة على الشبكة، مع إضافة مزيد من الرحلات إلى 12 وجهة في أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا.

وتضع طيران الإمارات صحة وسلامة عملائها على رأس سلّم أولوياتها وتطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة.

وعززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".