طحنون بن زايد: الحوكمة الرشيدة تدعم استراتيجية «أبوظبي الأول»

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، أن الحكم الرشيد سيدعم البنك في تنفيذ استراتيجيته، كما يُعد عنصراً أساسياً ضمن الطريقة التي ينتهجها البنك في تسيير عملياته اليومية».

وقال سموه في كلمة لتقرير الحوكمة المؤسسية السنوي لـ«أبوظبي الأول» عن عام 2020: إن البنك ملتزم بانتهاج الحوكمة في تنفيذ رؤيته الرامية إلى تحقيق «نمو أقوى». وأضاف: «كان العام الماضي زاخراً بالتحولات والتحديات للعالم وللمجال المصرفي العالمي. وعمل مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا بالبنك معاً على ضمان استمرارية البنك في تنفيذ رؤيته لتحقيق «نمو أقوى»، من خلال المساهمة المستمرة من جانب الحكم الرشيد في مواصلة نمونا. ولقد وضعنا معايير الحوكمة من أعلى إلى أسفل، كقدوة في تعزيز القيم عبر البنك. تؤكد ثقافتنا على النزاهة والشفافية في كل شيء نفعله، الأمر الذي يعزز كيفية تسييرنا لأعمالنا وسلوكيات الإدارة العليا وكل موظفينا».

وتابع سموه: «وبينما نواصل تبنينا لأفضل معايير الحوكمة، ونجري المواءمات اللازمة على نحو يتسم بالحصافة مع التحديات التي فرضتها الجائحة، فإن تركيزنا الرئيسي فيما يتعلق بالحوكمة في 2020 كان مُنصباً على الالتزام بالمتطلبات المُعدّلة من جانب الجهة التنظيمية الرئيسية، وهي المصرف المركزي. ونُقر في مجلس الإدارة بأهمية مجتمعنا ونواصل تعزيز هذا التوجه، من خلال استراتيجية مسؤولية الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وأضاف سموه: «في سياق الفهم السائد لدينا أن كل شيء في المؤسسة يرتبط بالحوكمة، نواصل التزامنا بأعلى معايير الحُكم الرشيد، نزاهة الأعمال، والمهنية، ونضطلع بمسؤوليتنا حيال الحوكمة على نحو صارم». وتابع: «فيما يخص عام 2021، يتطلع مجلس الإدارة للعمل عن كثب مع الأطراف المشاركة وأصحاب المصالح في البنك على استمرارية تعزيز الحوكمة».