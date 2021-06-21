«بيت التمويل الكويتي» يعين بنوكاً لإصدار صكوك

الكويت (رويترز) - أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين بأن بيت التمويل الكويتي عين بيتك كابيتال وستاندرد تشارترد منسقين عالميين لإصدار مزمع لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل خمسة أعوام ونصف العام.

وإلى جانب بيتك كابيتال وستاندرد تشارترد، سيرتب بنك بوبيان وبنك دبي الإسلامي وبنك دخان وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وميزوهو سكيوريتيز، مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من اليوم، وذلك بحسب ما أظهرته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وسيتبع ذلك إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول، وفقا لأوضاع السوق. والسندات الإضافية من المستوى الأول من أكثر أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة، وهي دائمة بطبيعتها، لكن يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد فترة محددة.

