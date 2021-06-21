«الياه سات» تطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام

أبوظبي (وام) تعتزم شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والمملوكة بالكامل لشركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ، طرح نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من رأسمالها المصدر للاكتتاب العام وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأكدت الشركة في نشرة الطرح العام الذي نشرته اليوم أن عملية الطرح المقررة لنسبة من أسهم الشركة للاكتتاب ستتم على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، وعلى أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناء على سجل أوامر الاكتتاب.

وقررت الشركة تعيين بنك أبوظبي الأول، وميريل لينش إنترناشيونال، ومورجان ستانلي وشركاه؛ وإنترناشيونال بي إل سي، بصفة المنسقين العالميين المشتركين. فيما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرمس الإمارات العربية المتحدة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.

ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من 2021، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وسيتم نشر تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام بالنسبة للطرح للشريحة الأولى من المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية بالنسبة للطرح للشريحة الثانية من المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة.