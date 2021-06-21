منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "مبادلة للاستثمار"

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في ابوظبي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار.