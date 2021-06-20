1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي ( وام )

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.6 مليار درهم.

وسجلت الرهون 1.04 مليار درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 11.59 مليون درهم و 85 رهن فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 551 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 175 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 12.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 291 مبايعة بقيمة 606.9 مليون درهم منها 14 مبايعة لأراضٍ بقيمة 82.64 مليون درهم و277 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 524.26 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومن ثم مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بـ 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد التي تصدرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل.