«الأوراق المالية» تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها السويدية

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت د. مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، مع د. مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، عدداً من القضايا ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

وتم خلال اجتماع، الذي عقد بتقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، استعراض عدد من المبادرات التطويرية للهيئة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. كما تم تبادل النقاش حول تجربة الهيئتين في تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستثمار المستدام، والأصول الافتراضية، والمؤسسات ذاتية التنظيم، والشوط الذي قطعته الهيئة في هذا الصدد، الأمر الذي أتاح تفويض الأسواق المالية والصناعة في صلاحيات بعينها.

وقالت د. مريم السويدي: إنه تم استعراض مبادرات الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، ونوهت إلى أن هذا اللقاء يعد امتداداً للتعاون المثمر مع الهيئة المناظرة في سويسرا، لاسيما فيما يتعلق بالمواضيع التي يتم تناولها في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تعدّ منبراً تشارك فيه كل من الهيئتين مشاركة فاعلة. ولفتت سعادتها إلى البيئة الاستثمارية التنافسية بدولة الإمارات والبنية التشريعية المتطورة، ومبادرات الهيئة لتسريع خطوات الانتقال بأسواق دولة الإمارات إلى مصاف الأسواق المالية المتطورة.