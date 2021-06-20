رفع عدد المشاركات في «أكسيليريت هير»

دبي (الاتحاد)

أعلن «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي عن رفع عدد المشاركات في الدورة الثالثة من برنامج «أكسيليريت هير» لهذا العام بمعدل يزيد على الضعف، ليوفر بذلك الدعم والتوجيه لنحو 40 مشاركة بالمجمل مقارنة مع 14 في دورة العام الماضي.

وينطلق البرنامج هذا العام ضمن مجموعتين وعبر هيكلية هجينة تجمع بين الحضور الافتراضي والشخصي، ليتيح بذلك قبول المتقدمات من مختلف أنحاء العالم من الراغبات باكتساب الخبرات والتجارب الواسعة التي يقدمها ضمن مركز دبي المالي العالمي. وقد قام البرنامج باختيار 20 مرشحة من المؤسسات المالية.

وتستهدف الدورة الحالية من البرنامج النساء العاملات في قطاع الخدمات المالية ممن يمتلكن خبرات تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «يفخر مركز دبي المالي العالمي بالتزامه المتواصل تجاه بناء كوادر بشرية تتمتع بأرقى المهارات العالمية، ولطالما كان هذا الالتزام واحداً من أبرز نقاط القوة التي يمتاز بها كمركز مالي عالمي وكمحور رائد للابتكار. ونحن اليوم فخورون باستقبال هذه المجموعة المتميزة من الخبرات ضمن مجتمعنا، وبناء العلاقات القيمة والمتنوعة عبر مبادراتنا المبتكرة مثل برنامج ‹أكسيليريت هير› سعياً لتحقيق رسالتنا ببناء مستقبل القطاع المالي».