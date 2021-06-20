اجتماع حول «الامتثال في الجرائم المالية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع «مجموعة سويفت» اجتماعاً افتراضياً لمناقشة «الامتثال في الجرائم المالية»، وذلك بهدف طرح استراتيجية سويفت الجديدة للمدفوعات ما بين الدول، وكيفية تأثيرها على عمليات الامتثال للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، وترأسه جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف هذا الحدث الخاص والمقتصر على المدعوين فقط إلى تزويد الحضور بمزيد من الوضوح والفهم فيما يتعلق بالانتقال القريب لمدفوعات سويفت ما بين الدول إلى المعيار ISO 20022 بدءاً من نوفمبر 2022. وناقش الاجتماع تأثير هذه الخطوة على امتثال عمليات المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأعضاء في اتحاد المصارف، بالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها تلك المصارف من اعتماد المعيار الجديد.

واستعداداً لتغيير طريقة إرسال المدفوعات العابرة للحدود ما بين الدول، وأيضاً لتغيير إرشادات إعداد التقارير، سيكون معيار ISO 20022 معياراً فعلياً لأنظمة الدفع مرتفعة القيمة لجميع العملات الاحتياطية، حيث يدعم هذا المعيار 80% من حجم المعاملات العالمية من ناحية العدد و87% من المعاملات حول العالم من حيث القيمة الإجمالية.

كما اطلع الحضور على برنامج سويفت لفحص العقوبات، والذي يسمح بفحص الرسائل في الوقت الفعلي من أجل تسهيل اتخاذ إجراءات فورية ضد المعاملات المشبوهة، وناقشوا أيضاً المبادرة المشتركة بين سويفت ومجموعة «ولفسبيرج».