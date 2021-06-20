مجمع الشارقة ينظم مؤتمر «مستقبل ابتكارات الطاقة»

الشارقة (وام)

نظّم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بمقرّه الرئيسي مؤتمراً تحت عنوان «مستقبل ابتكارات الطاقة - حديث القادة» ناقش التوجّهات الرامية إلى رسم مستقبل طاقة أكثر نظافة للعالم. يعد المؤتمر، الذي حضرته نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الإداريين وقادة الصناعة، أول حدث يُنظّم بالحضور الشخصي لمركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابتكارات الطاقة الذي أطلقه المجمّع مؤخراً في مقره الرئيسي، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة، بغرض تعزيز وتسريع منظومة الابتكار لزيادة الفُرص في قطاعات الطاقة النظيفة، وإزالة الكربون، والنفط والغاز. بحث المؤتمر سبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمنطقة والإسهام في الجهود الدولية المبذولة لتلبية متطلبات مستقبل الطاقة من خلال الابتكار.