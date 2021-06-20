4429 مبايعة عقارية بدبي الشهر الماضي

دبي (الاتحاد)

حقق السوق العقاري في إمارة دبي رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى من حيث قيمة الصفقات العقارية منذ 4 سنوات، مرسّخاً بذلك جاذبية الإمارة ومرونتها في استقطاب الاستثمارات العقارية، ومؤكداً كون دبي إحدى أفضل الوجهات العقارية العالمية وأكثرها قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف والمستجدات العالمية.

وتشير بيانات النسخة الخامسة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن شهر مايو 2021 نجح في تحقيق أعلى قيمة إجمالية للمبايعات العقارية منذ مارس 2017 بما يتجاوز 11.11 مليار درهم، بنمو 1.4% مقارنة بشهر أبريل الفائت. وبلغ عدد الصفقات العقاري في مايو 2021 4.429 صفقة، ليصل بذلك إجمالي الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 20.989 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 47.19 مليار درهم. وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في مايو 2021 سجل 1.071 نقطة بسعر 1.007.529 درهم.