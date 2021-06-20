سفير الإمارات يحضر الإعلان عن مشاركة المكسيك في «إكسبو»

مكسيكو سيتي (وام)

شارك أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، في مراسم الإعلان عن مشاركة المكسيك في «إكسبو 2020 دبي»، التي أُقيمت بمقر وزارة الخارجية المكسيكية في العاصمة مكسيكو سيتي، بحضور معالي تاتيانا كلوثيير كاريليو وزيرة الاقتصاد، ومعالي ميغيل توروكو وزير السياحة، ومعالي أليخاندرا غريرو وزيرة الثقافة. وألقى كلمة تطرق خلالها إلى استعدادات دولة الإمارات لاستقبال المشاركين في «إكسبو 2020 دبي»، مشيداً بالجهود المبذولة لمشاركة المكسيك في هذا الحدث العالمي. ولفت إلى أن «إكسبو دبي 2020» يتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاحتفالها بيوبيلها الذهبى، وإعلان القيادة الرشيدة أن عام 2021 هو «عام الخمسين»، ليتمّ في رحابه الاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرة الدولة، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، سيكون خطوة كبيرة على طريق تعزيز فرص التعاون وتوسيع نطاق الازدهار الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الدولية. من جهته، أشاد معالي الوزراء بقدرة دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث العالمي رغم التحديات العالمية، لا سيما على ضوء جائحة «كوفيد - 19».