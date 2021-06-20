«غرفة دبي» تطلق سلسلة «الطريق إلى إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي سلسلة فيديوهات جديدة تهدف إلى استعراض الطرق المؤثرة التي ستعتمدها لربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيره العالمي خلال «إكسبو 2020 دبي». وسيجمع «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك أكثر من 190 دولة، والعديد من شركات الأعمال والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية، لتشكيل شراكات مبتكرة يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة والمساعدة في تحقيق تغيير عالمي هادف وقابل للقياس. وستلعب «غرفة دبي»، شريك قطاع الأعمال الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال الشهور الستة التي يستغرقها الحدث.

وتركز سلسلة فيديوهات «الطريق إلى إكسبو 2020» على استعراض استعدادات مجتمع الأعمال في دبي للمعرض.