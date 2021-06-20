«بورشه» على طريق السيارات الكهربائية

شتوتجارت (ألمانيا) (د ب أ)- أعلنت شركة بورش الألمانية للسيارات اليوم الأحد أنها تخطط لبدء إنتاج خلايا بطاريات عالية الأداء على نطاق محدود مع شريك لها.

وقالت بورشه إنه من المقرر إنشاء مصنع للبطاريات في منطقة شتوتجارت الكبرى.

ومن المقرر أن تصل طاقة المصنع المخطط له إلى 100 ميجاوات في العام، حيث يتم إنتاج خلايا بطاريات لألف سيارة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024. وقالت بورش إنها تمتلك 83.75% من أسهم مشروع «سيلفورس جروب»، في حين تمتلك الباقي شركة كوستوم سيلز، وهي شركة تابعة لمعهد فراونهوفر.

وسوف تقوم الشركة بصنع بطاريات لمركبات معينة، مثل سيارات السباق أو طرز خاصة أخرى.

وأضافت بورش أنها تستثمر عشرات الملايين من اليورو في المشروع الجديد، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وسوف يتم توظيف ما يصل إلى 80 شخصا في المصنع في توبنجن بحلول عام 2025. ومن المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي غدا الاثنين.

