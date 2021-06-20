«بتكوين» تواصل التراجع

واشنطن (د ب أ) - انخفض سعر عملة بتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4.7% لتصل إلى 34 ألفا و434 دولارا بحلول الساعة 12 مساء السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وجرى تداول العملة بين 33 ألفا و363 دولارا و36 ألفا و167 دولارا. وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 47% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وفقدت عملة بتكوين 14% من قيمتها في الأسبوع الماضي، بيد أنها مرتفعة بنسبة 19% منذ بداية هذا العام.