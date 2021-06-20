«رولز رويس» تستخدم الوقود المستدام في محركات الطائرات

دبي (الاتحاد) تعتزم شركة رولز رويس العالمية توافق جميع محركات الطيران المدني قيد الإنتاج مع الوقود المستدام بنسبة 100٪ بحلول عام 2023، مما يسهم في تحقيق هدف سباق الأمم المتحدة إلى الصفر من أجل طيران مستدام.

وقالت الشركة في بيان إنها تركز حاليا على إنتاج الابتكارات التقنية التي يحتاجها الاقتصاد العالمي لتصفير انبعاثات الكربون من ثلاثة مجالات حرجة للاقتصاد العالمي واغتنام الفرص الاقتصادية للانتقال إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية.

وأوضحت الشركة في هذا الصدد أن جميع المنتجات الجديدة ستكون متوافقة مع صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030، فضلا عن توافق جميع الأعمال مع ذلك الهدف بحلول عام 2050.

وأضافت أنها تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية على مدى حياة المنتجات الجديدة المباعة من أنظمة الطاقة بنسبة 35٪ بحلول عام 2030، وسيتم اعتماد الجيل الجديد من محركات سلسلة 2000، وسلسلة 4000 للعمل بالوقود المستدام بحلول عام 2023.

كما كشفت الشركة عن زيادة نسبة إجمالي البحث والتطوير الذي يتم إنفاقه على تقنيات خفض الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية إلى 75٪ بحلول عام 2025 للتخلص من انبعاثات الكربون في مجالات النقل والطاقة والبيئة الحضرية.

وقالت الشركة: نحن اليوم نضع خططنا على المدى القريب لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، ويوضح مسارنا كيف سنركز قدراتنا التكنولوجية على لعب دور رائد في تمكين عناصر مهمة في الاقتصاد العالمي من الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، بما في ذلك قطاعات الطيران والشحن وتوليد الطاقة، ويشمل ذلك تطوير تقنيات جديدة، وتمكين التبني السريع للوقود المستدام ودفع التحسينات التدريجية في الكفاءة.

وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس: "لمكافحة أزمة المناخ، يجب جعل الطاقة متوافقة مع صافي انبعاثات كربونية صفرية، وهذه ضرورة مجتمعية بالإضافة إلى أنها واحدة من أعظم الفرص التجارية والتكنولوجية في عصرنا. وتُستخدم منتجاتنا وخدماتنا في مجالات الطيران والشحن وتوليد الطاقة، حيث يتزايد الطلب على الطاقة مع نمو سكان العالم، وانتقالهم للمدن بشكل متزايد وزيادة ثرواتهم مما يتطلب المزيد من الكهرباء. هذه القطاعات هي أيضا من بين القطاعات التي يصعب فيها تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية. ونعتقد أنه بينما يتجاوز العالم جائحة كوفيد-19 ويتطلع إلى إعادة البناء بشكل أفضل، يمكن أن يكون النمو الاقتصادي العالمي متوافقا مع مستقبل خالٍ من الكربون ويمكن لرولز رويس أن تساعد في تحقيق ذلك".