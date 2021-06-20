قفزة بأسعار الفائدة في الإمارات

أبوظبي (وام) قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» على مختلف الآجال تقريبا بنسب تجاوزت 30% وذلك في اعقاب قرار مصرف الإمارات المركزي يوم الخميس الماضي برفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس. وجاء قرار المصرف المركزي بهذا الخصوص بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقاط أساس نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلا أظهرت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك لأجل سنة إلى مستوى 0.748 نقطة أساس بتاريخ 17 يونيو الجاري مقارنة مع 0.565 نقطة أساس بتاريخ 16 من الشهر ذاته. أما على مستوى سعر الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر فقد ارتفعت إلى 0.643 نقطة أساس مقارنة مع 0.489 نقطة أساس خلال فترتي المقارنة السابقة في حين ارتفعت على الاجل لمدة أسبوع من 0.10 نقطة أساس إلى 0.118 نقطة أساس وعلى الاجل لليلة واحدة من 0.11 نقطة أساس إلى 0.117 نقطة أساس. يشار إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار يستوجب محاكاة المصرف المركزي الإماراتي لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كل ما يخص أسعار الفائدة.