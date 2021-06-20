مطار دبي: إعادة افتتاح «المبنى 1» و«كونكورس د»

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D في مطار دبي اعتبارا من 24 يونيو.

وكانت الشركة أغلقت المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الاقبال على السفر في الأسابيع والأشهر القادمة، وقال: «لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم.»

وأضاف سموه«تشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشرًا واضحًا لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم. كما أن إعادة الافتتاح يعتبر جهد تعاوني للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، ويسعدنا أن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل».

وسيتيح إعادة افتتاح المبنى 1 العودة تدريجياً لما يزيد على 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليًا في مبنيي الركاب 2 و3. وتنصح مطارات دبي الركاب التحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار حيث إن عودة شركات الطيران إلى المبنى ستتم على عدة مراحل لتكتمل في نهاية يونيو.