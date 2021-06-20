مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «فلاي أريستان»

الشارقة (الاتحاد) استقبل مطار الشارقة مؤخرا الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «فلاي أريستان» الكازاخستانية، القادمة من مطار ألماتي الدولي.

وكان في استقبال الطائرة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي و ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض لدى السفارة الكازاخستانية بالإضافة إلى عدد من المدراء في الهيئة، حيث تم الترحيب بالمسافرين وطاقم الطائرة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نرحب باتخاذ شركة»فلاي أريستان«من مطار الشارقة محطة ووجهة لرحلاتها. ونحن نحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة شركائنا لتعزيز تجربة سفر مميزة في ظل اتباع أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، الأمر الذي أسهم في الاستمرار باستقطاب شركات جديدة، وتعزيز ثقة العملاء بما يوفره مطار الشارقة. وسيسهم هذا الإطلاق الجديد في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز دولي للسياحة والثقافة والأعمال، وجذب مزيد من السياح القادمين من كازاخستان إلى الإمارة».