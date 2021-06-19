الرئيس التنفيذي لـ«ويز إير» في حوار مع «الاتحاد»: أبوظبي مركز رئيسي لعملياتنا ورحلاتنا في المنطقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»، «أن أبوظبي تُعد مركزاً رئيساً لعملياتنا ورحلاتنا في المنطقة وندرس في الوقت الراهن إطلاق وجهات جديدة إلى دول الخليج وروسيا وشبه القارة الهندية».

وقال في حوار افتراضي مع «الاتحاد»، «إن أسطول (ويز إير أبوظبي) يُعد الأحدث في أبوظبي، حيث أنه مكون من 4 طائرات جديدة كلياً في الوقت الراهن».

وأضاف: «نعتزم إضافة طائرتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري للأسطول».

وأشار إلى أن متوسط عمر أسطول «ويز إير» العالمية لا يتجاور 5 سنوات، ما يؤكد أننا نقدم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية.

وشدد على أن (ويز إير) أبوظبي تُعد شركة الطيران الأقل تكلفة في الإمارات ونسير حالياً إلى 29 وجهة من أبوظبي معظمها إلى وجهات أوروبية».

وتوقع أن تحقق «ويز إير أبوظبي» نجاحاً ملحوظاً مع الخطط التوسعية وموقع أبوظبي الاستراتيجي كمحطة ربط مهمة بين أوروبا وآسيا والمنطقة العربية.

وأكد فارادي «إن افتتاح (ويز إير أبوظبي) يأتي في الوقت المناسب».

وتوقع أن تشهد (ويز إير أبوظبي) نمواً في الطلب السياحي في الموسم الصيفي، لا سيما بعد افتتاح وجهات جديدة وجاذبية، مثل الجزر اليونانية وعدد من الوجهات السياحية الجاذبة.

وأشار فارادي إلى أنه من المتوقع، إضافة بين 7 إلى 8 وجهات جديدة في الربع الثالث من العام الجاري، ليرتفع عدد الوجهات الى نحو 36 وجهة.

وتوقع أن يعود مستويات الطلب بالنسبة «لويز إير» لمستويات 2019 في 2022، حيث نتأمل أن يرتفع الطلب العام الجاري.

وأشار فارادي إلى أنه مع انتشار اللقاحات، وزيادة عدد متلقيها بالعالم وقيام كثير من الدول بإزالة أو التخفيف من قيود للسفر، فذلك بالتأكيد سيسهم في تحقيق التعافي السريع لقطاع للطيران والعودة للسفر».

وتأسست شركة «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ) التي تُعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تُعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 139 طائرة من طراز «إيه 320» و«إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران من خلال خدمات.