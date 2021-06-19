منتجات "بلاستيكية" مبتكرة لدعم الصناعة الوطنية

سيد الحجار (أبوظبي)

تسهم شركة بروج للبتروكيماويات، التي تأسست بالشراكة بين أدنوك وبورياليس النمساوية، بدور بارز في إنتاج صناعات بلاستيكية مبتكرة من خلال تزويد المصنّعين بالمواد التي يحتاجها القطاع الصناعي المحلي والعالمي للتصنيع.

وخلال السنوات العشرين الماضية، زودت «بروج»، العديد من الشركات الإماراتية مثل «دوكاب» المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، و«الاتحاد لصناعة الأنابيب» المتخصصة في تصنيع الأنابيب ومستلزماتها، بالمواد الأولية لاستخدامها في مصانعها بالدولة.

ومع تواصل التعاون والشراكات الإستراتيجية المهمة مع المصنّعين المحليين وشركات القطاع الرائدة، تلعب «بروج» دوراً مهماً في تمكين القطاع الصناعي من النمو والتطور واكتشاف مزيد من الفرص الجديدة لتعزيز إستراتيجية «اصنع في الإمارات».

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في بروج لـ «الاتحاد»: ملتزمون بدعم شركائنا وإضافة قيمة مهمة لأعمالهم ومساعدتهم على تطويرها، ونعمل باستمرار على تطوير مستوى خدماتنا وتوفير مزيد من الحلول المبتكرة لتصنيع منتجات عالية الجودة.

وأضاف: علاقات الشراكة المتينة والفعالة وطويلة المدى التي تربطنا بشركات مثل، دوكاب، والاتحاد لصناعة الأنابيب، هي عوامل رئيسية في تعزيز مسيرتنا الناجحة ومساهمتنا في تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

تقع منشآت بروج الصناعية في منطقة الرويس بأبوظبي، وتعتمد على المواد الأولية المشتقة من النفط والغاز، والتي تتم معالجتها في منشآت أدنوك ليتم استخدامها في تصنيع المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية المحلية والعالمية.

كابلات وأسلاك

إلى ذلك، قال المهندس حسن عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دوكاب: نفخر بشراكتنا المتينة وتعاوننا الوثيق مع شركة بروج الذين يزودوننا بالدعم التقني اللازم، ومن خلال استخدامنا للحلول البلاستيكية المتقدمة والمستدامة والمبتكرة من بروج، نتمكن من إنتاج كابلات وأسلاك ذات جودة عالية، ونقدم خدمات مهمة لعملائنا وشركائنا في نفس القطاع.

وخلال السنوات الماضية، زودت «بروج»، شركة دوكاب الإماراتية الرائدة في تصنيع الأسلاك والكابلات لقطاع الطاقة، بالمواد الأولية لاستخدامها في مصانعها في دبي وأبوظبي. وكان أحدث تعاون بين الشركتين هو تركيب نظام تزويد الطاقة الكهربائية بطول 800 كيلومتر لمشروع الاتحاد للقطارات.

وتقع منشآت شركة دوكاب على مساحة تبلغ 880 ألف متر مربع في مختلف أنحاء الإمارات، كما تنتج الشركة كل أسبوع 10 ملايين متر من أسلاك الأبنية المعزولة.

وتنتج شركة دوكاب الكابلات العالية الجهد بمعدل استطاعة يبلغ 400 كيلوفولت باستخدام منتجات بروج، والتي تركبها في مشاريع الحمل الكهربائي العالي ويمكنها أن تزود الكهرباء لثلاثة ملايين مصباح إنارة، كما يمكن لمعمل القضبان النحاسية الذي يعتبر أول مصنع لصب النحاس المستمر في دولة الإمارات، أن ينتج حتى 180 ألف طن سنوياً – ما يعادل وزن أكثر من 600 طائرة بوينغ 777-400.

تصنيع الأنابيب

وتعد شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب أيضاً من أحد الشركاء الرئيسين لبروج، وهي شركة تصنيعية ومزود لمجموعة شاملة من الأنابيب المصنوعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين ومقرها في أبوظبي.

وتستخدم شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب المواد الخام التي تنتجها «بروج» لتصنيع الأنابيب ومستلزماتها ومنتجات أخرى يتم تركيبها في العديد من المشاريع الضخمة كمشاريع نقل المياه والري وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ومشاريع مكافحة الحرائق.

وعلى سبيل المثال، فقد زودت شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب أنظمة المياه لمحطة الطاقة النووية المنشأة حديثاً وهي محطة براكة للطاقة النووية.

وقامت بروج بتزويد المواد الخام الأولية لإنتاج خطوط أنابيب مصب البحر الثلاثة الخاصة بنظام تصريف مياه الأمطار في نفق دبي العميق الذي يشكل دعماً كبيراً للبنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، ويعتبر واحداً من أكبر خطوط أنابيب البولي إيثيلين التي يتم تصنيعها في المنطقة.

من جانبه، قال المهندس محمد حاجب، المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة الأنابيب: لعب تعاوننا مع شركة بروج دوراً مهماً في طرحنا لأنابيب بلاستيكية ومستلزماتها مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذي جودة عالية وبأقطار وسماكات كبيرة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج وحتى في الولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأوروبا، مما ساهم في تعزيز قطاع صناعة الأنابيب البلاستيكية عالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية كنا السباقين في طرحنا لمنتجات جديدة لأول مرة على المستوى الإقليمي والعالمي، ونتطلع قدماً لمواصلة شراكتنا الناجحة مع بروج.

القيمة المضافة

وبفضل حلولها المبتكرة ومشاريعها التوسعية في الرويس وغيرها ومن خلال تعاونها مع شركائها في القطاع، تعزز بروج من التزامها بدعم برنامج القيمة المحلية المضافة في أبوظبي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

وتلتزم شركتا دوكاب والاتحاد لصناعة الأنابيب بتعزيز برنامج القيمة المحلية المضافة، وذلك بشراء معظم موادهم الخام التي صُنعت في الإمارات وتوظيف المواطنين الإماراتيين.

وحققت شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب نتيجة بلغت 70.25% في دعم القيمة المحلية المضافة، وتسعى الشركة للمساهمة بشكل أكبر في تحقيق الرؤية الصناعية لدولة الإمارات من خلال التميز في عملياتها، بما في ذلك تحويل 100% من مواد البولي أوليفين الخام التي تنتجها بروج إلى منتجات نهائية عالية الجودة.

كما حققت شركة دوكاب نتيجة بلغت 91.6% في دعم القيمة المحلية المضافة، وهي ملتزمة بتعزيز الطلب على حلول الطاقة القائمة على المواد التي تصنعها بروج في الإمارات وفي خلق فرص جديدة لمزيد من الأعمال محلياً.

3 آلاف موظف من 51 جنسية

يعمل لدى بروج أكثر من 3000 موظف من 51 جنسية، وتوفر خدماتها للعملاء في أكثر من 50 بلداً عبر مكاتبها للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري المنتشرة في 13 موقعاً حول العالم.

وتعتبر بروج واحدة من أكبر الشركات المصدّرة للمنتجات غير البترولية إلى نحو91 دولة عبر ميناء خليفة، فيما يعد مجمّع بروج الصناعي للبتروكيماويات والبلاستيك في الرويس واحداً من أكبر المجمعات المتكاملة في إنتاج البولي أوليفينات على الصعيد العالمي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4.5 مليون طن من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. وحققت الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين تحت الإنشاء حالياً والتابعة لبروج نتيجة 61 % في دعم القيمة المحلية المضافة، حيث إن 30 % من معدات الوحدة الجديدة التي تم تركيبها قد صُنعت في الإمارات.

من جهة أخرى، تم منح مركز بروج للابتكار في أبوظبي أكثر من 400 براءة اختراع عن منتجات جديدة تم تطويرها حديثاً من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، كما تسلمت بروج شهادة الاستدامة الدولية والكربون بلس عام 2020 تقديراً لمجموعة منتجاتها من البولي أوليفينات الحيوية.