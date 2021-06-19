كيف تأثرت أسواق السياحة العالمية بـ«الجـائحة»؟

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتربع 10 أسواق عالمية كبرى ومعروفة على قائمة أكثر الأسواق استقطاباً للسياح في العالم، وهي فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وإيطاليا وتركيا والمكسيك وتايلاند وألمانيا والمملكة المتحدة، ولكنها شهدت تراجعاً ملحوظاً لم يسبق له مثيل في مؤشراتها الرئيسية بقطاع السفر والسياحة عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بينما في المقابل، ارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية في معظم الأسواق العام الماضي. ولكن في المقابل، ترى منظمات عالمية تفاؤلاً في مؤشرات السياحة للعام الجاري، لا سيما في النصف الثاني من العام، مع بدء الموسم الصيفي ورفع كثير من الدول القيود المفروضة على السفر، إضافة إلى انتشار التطعيم بشكل ملحوظ، فبحسب مؤشر الثقة من منظمة السياحة العالمية، فإنه يوجد تفاؤل عام لتعافي وتحسن أداء القطاع في العام الجاري، بناءً على الفترة بين مايو وأغسطس، حيث إن انتشار التطعيم بشكل كبير وسياسات إعادة افتتاح السياحة في أسواق مهمة عالمياً يسهم في رفع التوقعات الإيجابية للقطاع للعام الجاري، في وقت أيضاً أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» في تصريحات مؤخراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع السفر تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام الجاري، مع انتشار التطعيم وإزالة أو تخفيف القيود من عدد من الدول.

رصدت «الاتحاد» قائمة أهم أكبر أسواق السياحة بالعالم، بحسب تصنيف منظمة السياحة العالمية، وتم التعرف من خلال تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي الأخير، حول أداء القطاع للدول خلال 2020 خلال الجائحة، على أبرز مؤشرات السياحة والسفر لتلك الدول الأكثر استقطاباً للسياح في العالم.

فبحسب منظمة السياحة العالمية، فإن أكبر الدول بالسياحة من ناحية عدد السياح الدوليين هي فرنسا بالمقام الأول، والتي استقبلت العام 2019 نحو 90مليون سائح، ثم إسبانيا بواقع 83.5 مليون سائح، يليها الولايات الواحدة الأميركية بواقع 79.3 مليون سائح، ثم الصين بواقع 65.7 مليون سائح، ثم إيطاليا بواقع 64.5 مليون سائح، ثم تركيا بواقع 51.2 مليون سائح، يليها المكسيك بواقع 45 مليون سائح، ثم تايلاند بواقع 39.8 مليون سائح، ثم ألمانيا بواقع 39.6 مليون سائح، ثم المملكة المتحدة بواقع 39.4 مليون سائح.

فرنسا

وفيما يتعلق بفرنسا التي كانت تتربع على عرش قائمة عدد السياح عام 2019 لأعوام كثيرة، فإن تأثير جائحة كورونا كان كبيراً على القطاع، حيث تراجعت مساهمة قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 48.8% حيث بلغت مساهمة القطاع الإجمالية عام 2019 نحو 8.5% من الناتج المحلي الفرنسي، بينما تراجعت المساهمة بالناتج المحلي إلى 4.7% عام 2020 بسبب الجائحة، أما بالنسبة للوظائف فتراجع عدد الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة بنسبة 7.2%، حيث بلغ عدد الوظائف بالقطاع العام 2019 نحو 2.7 مليون وظيفة ليتراجع إلى 2.5 مليون وظيفة عام 2020.

وحول إنفاق السياح في فرنسا، فقد تراجع بنسبة 52.9% عام 2020 مقارنة بالعام 2019، وارتفعت مساهمة الإنفاق على السياحة الداخلية أو المحلية في فرنسا عام 2020 إلى 67% مقابل 66% في 2019.

إسبانيا

أما إسبانيا، فهي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تستقبل أكبر عدد سياح بالعالم، فبسبب جائحة كورونا، تراجعت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62.7%، حيث ساهم القطاع بنسبة 5.9% بالناتج المحلي الإجمالي في 2020، بينما كان يساهم بنسبة 14.1% في 2019، وفيما يتعلق بعدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع في إسبانيا، فقد بلغ عدد الوظائف 2.8 مليون وظيفة في 2019، في وقت تراجع عدد الوظائف التي يوفرها القطاع في 2020 إلى 2.5 مليون وظيفة بتراجع 10.8%، أما بالنسبة لإنفاق السياح، فقد تراجع بنسبة 78.2%، وارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية في إسبانيا بنسبة كبيرة في 2020 لتبلغ 63% مقابل 43% في 2019.

الولايات المتحدة الأميركية

وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة، حيث تراجعت مساهمة السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41%، حيث ساهم بنسبة 5.3% بالناتج المحلي في 2020، مقابل 8.4% في 2019، وأما الوظائف التي يوفرها القطاع، فبلغ عدد الوظائف العام 2020 في الولايات المتحدة الأميركية 11 مليون وظيفة بتراجع بنسبة 33.2% مقارنة بالعام 2019، حيث بلغ عدد الوظائف 16.5 مليون وظيفة، وتراجع إنفاق السياح في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 76.7%،

وارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية في الولايات المتحدة الأميركية في 2020 لتبلغ 94%، مقابل 85% في 2019.

الصين

أما الصين، فتأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد السياح، وتراجعت مساهمة السياحة والسفر بالناتج المحلي بنسبة 59.9% بواقع 4.5% بالناتج المحلي في 2020، مقارنة مع 11.6% في 2019، وتراجعت الوظائف في القطاع بنسبة 19.5% في 2020 ليبلغ عدد الوظائف 66.1 مليون وظيفة، مقارنة مع 82.2 مليون وظيفة في 2019.

أما إنفاق السياح في الصين، فتراجع بنسبة 66.3% في 2020 مقارنة بالعام 2019، في المقابل ارتفعت حصة الإنفاق على السياحة الداخلية إلى 88% من إجمالي إنفاق السياح، بينما بلغت حصة الإنفاق على السياحة المحلية، في 2019، 86%.

تركيا

أما في تركيا، فهي في المرتبة السادسة عالمياً بعدد السياح، فمساهمة القطاع الإجمالية بالناتج المحلي الإجمالي لتركيا تراجع بنسبة 54.2% لتبلغ مساهمته بالناتج المحلي عام 2020 نحو 5%، بينما كانت حصة القطاع عام 2019 11%، وتراجع عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة بالقطاع بنسبة 16.3% إلى 2.1 مليون وظيفة في 2020 مقارنة مع 2.6 مليون وظيفة في 2019، أما إجمالي إنفاق السياح في تركيا، فتراجع بنسبة 65.2% عام 2020 مقارنة مع العام 2019، في المقابل ارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية بسبب الجائحة في تركيا إلى 47% في 2020 مقابل 35% في 2019.

المكسيك

وتأتي المكسيك في المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد السياح، حيث أثرت الجائحة بشكل كبير على أهم مؤشرات السياحة، فمساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للمكسيك تراجعت بنسبة 48.1% ليساهم بنسبة 8.5% بالناتج المحلي المكسيكي عام 2020 مقابل 15% في 2019، وتراجع عدد الوظائف بالقطاع بنسبة 17.1% ليبلغ 5.8 مليون وظيفة في 2020 مقابل 7 مليون وظيفة في 2019، وحول الإنفاق السياحي، فتراجع إنفاق السياح بنسبة 49.3% العام 2020 مقابل العام 2019.، وبقيت حصة الإنفاق على السياحة المحلية من إجمالي الإنفاق على السياحة على حالها في المكسيك بواقع 85%.

تايلاند

وفي منطقة شرق آسيا، تحل تايلاند بالمرتبة الثامنة عالمياً بعدد السياح، حيث تراجعت مساهمة القطاع بالناتج المحلي بنسبة 60.8% لتصبح مساهمته عام 2020 نحو 8.4% مقابل 20.1% عام 2019، وتراجعت الوظائف بقطاع السفر والسياحة في تايلاند بنسبة 15.1% ليسجل 6.8 مليون وظيفة في 2020 مقابل 8 ملايين وظيفة في 2019. وتراجع إجمالي إنفاق السياح في تايلاند بنسبة 76.5%. وارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية في تايلاند بشكل ملحوظ لتبلغ حصته 57% في 2020 مقابل 30% في 2019.

ألمانيا

وفي ألمانيا، التي تحتل المرتبة التاسعة في أكثر الدول استقطاباً للسياح، فتراجعت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46.9%، حيث بلغت مساهمته في 2020 نحو 5.5% بسبب جائحة كورونا مقارنة بـ 9.8% في 2019، وتراجع عدد الوظائف بالقطاع بنسبة 7.5% إلى 5.4 مليون وظيفة في 2020 مقارنة مع 5.8 مليون وظيفة في 2019، وأيضاً ارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية إلى 88% في 2020 مقابل 86% في 2019.

إيطاليا

إيطاليا حلت بالمرتبة الخامسة في أكبر الدول بعدد السياح، وتراجعت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 51 %، وبلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي 7 % في 2020، مقابل 13.1 % في 2019، وتراجعت الوظائف التي يوفرها القطاع بشكل مباشر وغير مباشر إلى 3.1 مليون وظيفة في 2020 مقارنة مع 3.5 مليون وظيفة في 2019 بتراجع 9.6 %.

وحول إنفاق السياح في إيطاليا، فتراجع بنسبة 62 % في 2020 مقارنة بالعام 2019، وارتفعت حصة الإنفاق على السياحة المحلية من أجمالي الإنفاق لتبلغ 81 % في 2020 مقابل 76 % في 2019.