إكسبو دبي.. احتفاء عالمي بالأيام الوطنية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

مع انطلاق اكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر المقبل، يستمتع الزوار يومياً بمشاهدة احتفالات الأيام الوطنية للدول المشاركة، والتي ستقام طيلة أيام الحدث الممتد حتى 13 مارس 2022، سواء بمشاهدة عروض حية ممتعة، أو بتذوق مأكولات جديدة أو التعرف على تراث شعبي فريد.

ستتيح احتفالات الأيام الوطنية للدول في إكسبو 2020 للزوار فرصاً عديدة للتعرف عن كثب على ثقافات كل دولة مشاركة وتقاليدها، الأمر الذي يجعل من تجربة زيارة اكسبو 2020 حدثاً استثنائياً قلما يتكرر في حياة زائريه، خاصة وأنه سيكون بامكان الزوار مشاهدة الاحتفالات والاستمتاع بأجوائها الكرنفالية دون الحاجة إلى السفر.

وقام إكسبو 2020 دبي لأول مرة في تاريخ معارض الاكسبو الدولية بتخصيص جناح لكل دولة مشاركة، سيتم تحديد يوم لكل دولة للاحتفال بيومها الوطني ، ومن المقرر أن تحتفل البلدان المشاركة في إكسبو 2020 بمناسباتها الوطنية في ساحة الوصل، حيث سيتاح لآلاف الزوار الاستمتاع بعروض مبهرة من الموسيقى والرقص والفنون الوطنية، وستعاد هذه العروض والاحتفالات في شتى أرجاء موقع إكسبو لإتاحة تفاعل أكبر مع الجمهور.

وتشكل احتفالات المناسبات الوطنية مثالاً عن الطرق العديدة التي سيمكن بها للزوار استكشاف ثقافات العالم والاستمتاع بها والتفاعل معها طيلة 173 يوما هي أيام إكسبو 2020، وذلك بالإضافة إلى اتاحة الفرصة كذلك للمشاركين الدوليين، بما في ذلك المنظمات الدولية، للاحتفال بأيام فخرية مخصص لها.

احتفالات اليوبيل الذهبي

يشكل إكسبو 2020 دبي محوراً رئيساً في احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وفرصة استثنائية لاطلاع العالم الذي سيجتمع ع تحت سقف واحد، على مسيرة 5 عقود من التفوق والريادة وعرض حصاد تجربة نصف قرن من التنمية التي كفلت لها مكانة مرموقة وحضوراً لافتا ًفي مختلف الميادين، وصنعت خلالها قائمتها الخاصة من الإنجازات والأحداث الفارقة، وسيمثل إكسبو كذلك فرصة ثمينة أمام ممثلي دول العالم للمشاركة، والاستمتاع باحتفالات من المؤكد أنها ستكون استثنائية.

العالم في مكان واحد

يضم برنامج الفعاليات لإكسبو 2020 أكبر تجمع للدول والثقافات في موقع واحد، بما يوفر فرصة استثنائية لملايين الزوار لمشاهدة العالم في مكان واحد من دون الحاجة إلى جواز السفر.

دعا إكسبو 2020 وشركة الإمارات لتموين الطائرات جميع البلدان المشاركة إلى تقديم أطباق أصيلة خلال احتفالات اليوم الوطني لكل منها، وهو ما سيمنح الزوار الفرصة لتذوق أطباق من شتى مطابخ العالم، ربما ما كان لهم أن يجربوها لو لم يزوروا إكسبو 2020.

وخلال الاجتماع التقني للمشاركين الدوليين الأحدث، الذي تطرق إلى الترتيبات اللوجستية أثناء فترة انعقاد الحدث الدولي والتخطيطات المتصلة بالأجنحة، تم مناقشة خطط احتفالات اليوم الوطني واليوم الفخري للمشاركين، ليكون إكسبو 2020، بفضل مشاركة 190 دولة، أكثر دورات إكسبو الدولي شمولاً.

استعدادات الدول

وأعلن العديد من الدول المشاركة عن برامجها الخاصة بالأجنحة، وكذلك عن احتفالاتها باليوم الوطني الخاص بها، حيث كشفت النمسا مؤخراً أنه سيتم الاحتفال باليوم الوطني النمساوي في 19 نوفمبر 2021 كجزء من برنامج إكسبو للاحتفال بالأيام الوطنية لكل الدول المشاركة.

وإلى جانب الفعاليات التي سيشهدها الجناح النمساوي بمناسبة اليوم الوطني للنمسا، سيتم أيضاً إقامة الأحداث الثقافية الطابع في انحاء متفرقة من موقع إكسبو والتي سيحضرها الرئيس الاتحادي النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، ووزيرة الشؤون الرقمية والاقتصادية النمساوية مارجريت شرامبوك، ورئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية هارالد ماهرر، ومفوضة الجناح النمساوي الجنرال بياتريكس كارل، إلى جانب وفد أعمال من النمسا.

60 فعالية حية كل يوم

إلى جانب احتفالات الأيام الوطنية للدول المشاركة ، ستكون هناك أكثر من 60 فعالية حية كل يوم من أيام إكسبو الـ173، وتستضيف ساحة الوصل المعلم الرئيسي في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة خلال فترة انعقاد الحدث وبعدها، فيما ستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة، ويمكن مشاهدتها من الداخل والخارج.

ويعد اكسبو 2020 دبي زائريه بمشاهدة احتفالات لا مثيل لها على الإطلاق وخوض تجربة شاملة معززة للحواس ، بدءاً من الأوبرا، وعروض نجوم الصف الأول، والمسارح المؤقتة ووصولا إلى الرقصات والعروض الجماعية، والاستعراضات، والاستمتاع بالموسيقى على اختلاف أنواعها، ومن شتى أنحاء العالم، فضلاً عن الاستماع بأداء الفنانين من كافة انحاء العالم، ليشكل إكسبو دبي بذلك تجربة تتاح مرة في العمر تضم فنانين وأكاديميين ومغنين ومفكرين ورواداً، وغير ذلك كثير، بحيث يجد كل زائر ما يسره في إكسبو 2020 دبي، من الموسيقى إلى الرقص الشعبي والفنون والشعر والحوارات المباشرة.

أعمال فنية مبهرة

إلى جانب برنامج الفنون والثقافة الملهِم في إكسبو، الذي يتضمن سلسلة من الأعمال الفنية العامة الأساسية، ومعرضا لتكليفات فنية إماراتية معاصرة من التصاميم والحِرف، وعروضا لأوركسترا الفردوس النسائية وأوبرا الوصل الإماراتية، سيكون إكسبو 2020 دبي، وجهة مُثلى لتجربة أشهر الأطباق من أنحاء العالم بفضل أكثر من 200 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات ستقدم أطباقاً لأكثر من 50 مطبخاً عالمياً، إضافة إلى التقنيات التي ستشكل ملامح مستقبل الطهي، والأطعمة المحلية المحببة، وجولات شهية بين النكهات المتنوعة.

سيفتح إكسبو 2020 أبوابه للجمهور لستة أشهر كاملة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، كل يوم في هذه المدة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف الليل في الأيام العادية ومن 10 صباحا إلى الثانية من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع والأيام الخاصة.