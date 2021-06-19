12 % نمو عملاء «جـافزا» في القطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، نمواً بنسبة 12% في قاعدة عملائها في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية بين عامي 2019 - 2020.

يُعتبر قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية من أهم القطاعات المساهمة في «جافزا»، وأحد الركائز الاقتصادية في المنطقة الحرة، حيث يمتد على مساحة تقارب 170 كم مربع، ويضم حالياً 174 شركة من 41 دولة، توفر فرص عمل لنحو 1.100 موظف. وفي عام 2019، بلغ حجم تجارة القطاع في «جافزا» 25 ألف طن متري، تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون درهم.

عبدالله بن دميثان

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات و«جافزا»: «سلطت الطفرة المفاجئة في قطاع الرعاية الصحية والأدوية في (جافزا) الضوء على الكفاءات الرئيسة للقطاع في الشرق الأوسط، والتواصل السلس الذي توفره موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات لأكثر من 3.5 مليار مستهلك من خلال مركزها اللوجستي عالي الكفاءة في جبل علي، والذي يضم (جافزا) وميناء جبل علي. وقد أسهم مركزنا التجاري واللوجستي في تسريع توزيع الإمدادات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة (كوفيد - 19) حول العالم، ولعب دوراً رئيساً ضمن مبادرة دبي التي أطلقت في يناير 2021 «التحالف اللوجستي لتوزيع اللقاحات».