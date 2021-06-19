«لوفتهانزا» أكثر تفاؤلا بشأن زيادة رحلات رجال الأعمال

ميونخ (د ب أ)

يتوقع رئيس شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، كارستن شبور، انخفاضا أقل حدة في رحلات رجال الأعمال عقب انتهاء الجائحة، عما كان متوقعا في السابق.

وقال شبور في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت، «كنت افترض في السابق انخفاضا بنسبة 10 إلى 20 بالمئة. في هذه الأثناء اعتقد أن التراجع سيصل إلى 10 في المئة بدلا من 20 في المئة».

وذكر شبور أن الشركة تتوقع عودة المسافرين من رجال الأعمال بشكل واضح للغاية في الربع الثالث من هذا العام، موضحا أنه كلما طالت الأزمة، انخفضت نسبة الرحلات التي تحل محلها بالكامل مؤتمرات الفيديو.

وقال: «سئم الناس اللقاءات عبر مؤتمرات الفيديو. إنهم يريدون رؤية بعضهم البعض مرة أخرى شخصيا، ويتعين عليهم ذلك».

وأشار شبور إلى أن بعض العملاء يستخدمون عروض فئتي الأعمال والدرجة الاقتصادية المميزة الأكثر تكلفة بسبب المساحة والراحة المتوفرة.