15 مؤسسة تفوز بجوائز التميز العقاري في إمارة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن فوز 15 مؤسسة مختلفة بجائزة التميز العقاري، التي أطلقتها الدائرة في شهر فبراير الماضي، ضمن سعيها لدعم وتحفيز القطاع العقاري في الإمارة.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، في كلمته خلال الحفل، أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة يتعافى بشكل سريع من جائحة كورونا، وعاد للنمو والازدهار بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمهما المتواصل للقطاع من خلال مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وقطاعات الأعمال والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة كورونا بما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومن خلال الاستثمار في تطوير البنى التحتية في الإمارة.

من جهته، قال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في دائرة التسجيل العقاري: إن جائزة التميز العقاري جاءت لتعزيز موقع إمارة الشارقة في السوق العقاري في المنطقة، والتأكيد على مكانتها الراسخة كبيئة جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وتعزيز روح التنافس بين الشركات والمؤسسات المختلفة العاملة في القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للملاك، وبناء مجتمع عقاري مستقر وآمن ينعم بالتقدم والازدهار في الإمارة.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث فاز بجائزة «فئة شركات التطوير العقاري» هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير –شروق، ومدينة الشارقة المستدامة، وشركة الثريا العقارية. وفاز بالجائزة عن «فئة المكاتب العقارية» مكتب سالم علي الشامسي للعقارات، ومكتب الجنيدي للعقارات، ومكتب سما الشارقة، ومكتب بزلينك، والطنيجي للعقارات.

أما عن «فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك»، فقد فاز بها شركة بلوتو لخدمات الإشراف الإداري، وشركة المدير لخدمات الإشراف الإداري. وفاز بالجائزة عن «فئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك» كل من: مجلس إدارة برج المهند، وجمعية اتحاد ملاك برج الريفيرا، وجمعية ملاك البرج الأزرق، وجمعية اتحاد ملاك برج بو خمسين، وجمعية ملاك برج أساس.