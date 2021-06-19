«علاقات الشارقة» تبحث فرصاً مع مدن غواتيمالا

الشارقة (الاتحاد)

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ولارس بيرا بيريز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال استقباله، في مقر الدائرة، فرص التعاون بين الشارقة ومدن غواتيمالا في المجالات الثقافية والسياحية والطاقة المتجددة.

وتطرق الجانبان إلى ما تتيحه الصروح الثقافية والأنشطة الدائمة في الشارقة من فرص للتعاون الثقافي والحوار والتواصل الحضاري والإنساني، والتعريف بملامح الثقافات العالمية، وتم في هذا الإطار بحث مشاركة غواتيمالا في الفعاليات الثقافية والعلمية التي تنظمها وتحتضنها الشارقة.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية تنوع الفرص التي تجعل من الشارقة وجهة لبناء علاقات ثقافية واقتصادية مع مدن غواتيمالا، وبشكل خاص في المجالات التي توفر أرضية مشتركة لاستدامة العلاقات.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «يأتي اللقاء مع سفير غواتيمالا في سياق مساعي الشارقة نحو بناء علاقات مثمرة مع التجارب العالمية المتميزة التي تمكنت من تحقيق نتائج لافتة على كافة الصعد والمستويات، وفي مقدمتها الثقافية والاجتماعية والعلمية».

وتابع رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «نحن على ثقة أن أفضل التجارب وأكثرها نجاحاً واستمراريةً، تأتي نتيجة للتفاعل والحوار بين مجتمعات العالم ذات الرؤى والتطلعات المتشابهة، ونجحت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، منذ انطلاقتها حتى الآن في بناء شبكة من العلاقات العالمية التي تخدم المصالح المشتركة وتؤسس لمستقبل أكثر ازدهاراَ».

من جانبه، اعتبر السفير لارس بيرا بيريز، أن الشارقة تمكنت من بناء تجربة فريدة من نوعها جمعت بين الحرص على النمو الاقتصادي من ناحية والتنمية الاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى.