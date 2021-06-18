«ويز إير أبوظبي»: تخفيض 15% على تذاكر «التطبيق الذكي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، عن تقديمها 15% خصما على أسعار التذاكر لمجموعة مختارة من الرحلات، والتي يتم شراؤها عبر تطبيقها للهواتف الذكية والمتوفر باللغة العربية.

ويسري هذا العرض حتى تاريخ 18 يونيو، ويمكن استعمال هذه التذاكر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021. كما توفر «ويز إير أبوظبي» أسعارا مخفضة على فحوص «بي سي أر» في المراكز الصحية في أبوظبي، حيث تؤكد الشركة ضمان إجراء هذه الفحوص لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وبما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة الخاصة بمطارات أبوظبي. ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.