الاسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار

لندن (د ب أ)

تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي، خلال أكثر من شهر، بعد أن أدى الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى تراجع الثقة المتزايدة في تعافي الاقتصاد البريطاني.

وتراجع الاسترليني بأكثر من 0.5 بالمئة لتصل قيمته إلى 1.38 دولار، في أقل مستوى للعملة البريطانية منذ 4 مايو الماضي، بعد أن قام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بتعزيز الدولار هذا الأسبوع، وتسجيل بريطانيا أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جين فولي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في مصرف رابوبنك بلندن، قولها إن «بعض التفاؤل النابع من انطلاق حملة التطعيم في بريطانيا يتراجع»، مضيفاً أن «زيادة حالات الإصابة بالفيروس لا يمثل أنباء طيبة، حيث إنها تعني، ضمن عوامل أخرى، أن بريطانيا سوف تستبعد من قائمة الاتحاد الأوروبي لوجهات السفر الآمنة».

ويعتبر هذا التراجع بمثابة انتكاسة للعملة البريطانية التي ارتفعت قيمتها بنسبة 1.49 بالمئة هذا العام.

ويتزامن التراجع في قيمة الاسترليني مع إعلان انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها، ما دفع المستهلكين إلى الحد من الإنفاق على المواد الغذائية في الأسواق التجارية.

وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومواقع الإنترنت تراجع بنسبة 1.4 بالمئة، في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل، بلغت نسبتها 9.2 بالمئة عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية فتح أبوابها أمام المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب الوطني للإحصاء قوله: «في أعقاب الزيادة الحادة الشهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة في مايو»، غير أنه أضاف أن «المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس الماضي قبل إعادة فتح المتاجر».

وتراجعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة قياسية بلغت 5.7 بالمئة، كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك.