أميركا تخصص 3 مليارات دولار لتطوير مضادات «الفيروس»

شريف عادل (واشنطن)

على الرغم من حصول ما يقرب من 150 مليون مواطن أميركي على جرعتي المصل، وتزايد أعداد المحال والشركات والمطاعم التي وصلت لمرحلة إعادة الفتح بصورة كاملة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات دولار من آخر حزمة إنعاش اقتصادي تم إقرارها لتصنيع أدوية لعلاج المصابين بفيروس كوفيد-19.

وقالت وزارة الصحة والخدمات البشرية إن المبلغ المخصص يشمل أكثر من 300 مليون دولار للبحوث ودعم المختبرات، ونحو1 مليار دولار للتقييم قبل السريري والسريري، وما يقرب من 700 مليون دولار للتطوير والتصنيع من خلال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم.

ويوم الخميس، قال أنطوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، إن «مضادات الفيروس التي تمنع تدهور حالة المصابين به ووفاتهم في بعض الأحيان، وبصفة خاصة الحبوب التي يمكن تناولها بالمنزل، ستكون إضافة قوية في الحرب ضد الفيروس وإنقاذ حياة المرضى، ويمكن أن تكون متاحة في الأسواق قبل نهاية العام الحالي».

وحتى الآن، لم تقر إدارة الغذاء والدواء الأميركية، المعروفة باسم FDA، إلا دواء رمديسيفير لشركة جلعاد ساينسس لعلاج المصابين بكوفيد-19، والذي اقتصرت نجاحاته على تقليل عدد الأيام التي يضطر فيها المرضى للبقاء في المستشفيات للعلاج، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع أخرى للإصابات الخفيفة، إلا أن استخدامها كان محدودًا، ويرجع ذلك بالأساس إلى أنها تُعطى عن طريق الحقن في الوريد، الأمر الذي صعب تعاطي المستشفيات والمرضى معها.

وبعد أن رفعت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك أغلب القيود التي فرضت في أعقاب ظهور الفيروس وانتشاره في أميركا خلال النصف الأول من العام الماضي، تستعد الولايات الأميركية لاستئناف حريات ما قبل ظهور الفيروس في أغلب نواحي الحياة، وعلى رأسها المدارس، التي سيسمح في أغلبها بالحضور الافتراضي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بينما يكون الحضور الشخصي متاحاً لمن يريد، الأمر الذي يؤكد الحاجة للتوصل إلى مضادات الفيروس في أقرب وقت ممكن.

وعزز تزايد معدلات الحصول على المصل من حماس المعلمين للعودة إلى الفصول الدراسية، وأظهر مسح حديث أن حوالي 76% ممن شملهم الاستطلاع مستعدون للعودة إلى التدريس الشخصي بدوام كامل، وأن معظمهم عادوا إلى فصولهم داخل المدارس وأمام التلاميذ قبل نهاية العام الدراسي الأخير، بينما لم يتجاوز من قصروا تدريسهم على الإنترنت نسبة 3% من المعلمين.

وقالت جمعية التعليم الوطنية، التي تضم ثلاثة ملايين عضو على مستوى البلاد، إن حوالي 86% من أعضائها تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.