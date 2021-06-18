النفط يهبط بفعل قوة الدولار

طوكيو (رويترز)

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس، إذ صعد الدولار الأميركي بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام يمضي على مسار اختتام الأسبوع دون تغيير يذكر، وعند ما يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، لتواصل انخفاضاً نسبته 1.8 بالمئة سجلته الخميس. ويتجه العقد صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5 بالمئة الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضاً صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع. ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند التسوية.

وصعد الدولار بقوة في جلستين منذ توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، وهو موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو السوق في السابق. ويؤدي ارتفاع الدولار لزيادة تكلفة النفط بالعملات الأخرى، ما يقلّص الطلب.

وقال كيلفن وونغ محلل السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سنغافورة «تحرك النفط في الآونة الأخيرة قصير الأجل وأكثر ارتباطاً على الأرجح بتعزز الدولار الأميركي الذي شهدناه على مدى الجلستين الماضيتين.

وأضاف أنه «لا يرى تحولاً كبيراً من حيث آليات الطلب والعرض». وتراجعت أسعار النفط أيضا بعد أن أعلنت بريطانيا الخميس الماضي عن تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديد بكوفيد-19 منذ 19 فبراير، إذ تظهر الأرقام الحكومة 11007 إصابات جديدة مقابل 9055 في اليوم السابق.