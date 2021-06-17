«المركزي» يرفع سعر الأساس بواقع 5 نقاط

أبوظبي (الاتحاد)

رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقاط أساس.

وقال المصرف المركزي في بيان صادر أمس: «يأتي هذا القرار، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، وعليه سيكون سعر الأساس الجديد الذي حدده المصرف المركزي هو 15 نقطة أساس». كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساسي.