وزراء ومسؤولون: تقرير التنافسية شهادة عالمية على ريادة الإمارات

أبوظبي (وام)

ثمّن عدد من الوزراء والمسؤولين إنجاز دولة الإمارات وتصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشرات العالمية، جاء ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتوجه معالي سهيل المزروعي بمناسبة تصدر دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، لحصول الدولة على نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية الذي جاء نتيجة وضع الخطط المستقبلية القادرة على التنبؤ بالتحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

أنموذج عالمي

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل أنموذجاً عالمياً يحتذى به في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، ما يجسده موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية على مدى السنوات الماضية.

من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن التفوق العالمي لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات، وتفرده بمراكز الصدارة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، يمثل شهادة دولية من أرقى مؤسسات التنافسية العالمية تؤكد كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، من خلال تحويل التحديات إلى فرص في ظل الأزمة العالمية لجائحة «كوفيد-19» والتي اجتاحت اقتصادات العالم، ويعكس قدرة الحكومة على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.

اعتراف دولي

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «إن حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «مدى دعم قيم المجتمع للتنافسية» وتقدمها إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الثقافة الوطنية» في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى على مدى تطور الحراك الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، والذي كان له الأثر الواضح خلال أزمة «كوفيد -19»، حيث لم تتوقف الأنشطة الإبداعية في الدولة واستمرت مسيرة الإبداع من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والأعمال الإبداعية بشكل افتراضي عن بُعد، معتمدة على البنية التحتية التقنية المتقدمة للدولة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات مرتبطة بالطاقات والكفاءات البشرية، وانضمامها إلى مجموعة أفضل 10 دول في العالم في 20 مؤشراً متعلقاً بقطاع سوق العمل في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة».

وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات بما حققته دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وتطرّق إلى تحقيقها المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات البيانات الضخمة، ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثامن عالمياً في «تمويل التطوير التكنولوجي».

الأمن الرقمي

وأشاد د. محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وبتحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن المعلوماتي ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية.

وقال الكويتي: « بات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع دوراً مهماً في حماية البيانات واستنباط الحلول، واستشراف المستقبل وتعزيز عملية التحول الرقمي في المجتمعات».

من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، وها هي اليوم تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة في مجموعة العشرة الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم، مما يؤكد فعالية الإستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها دولة الإمارات ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».

النعيمي: صواب الرؤى الاستشرافية

أكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية الاستشرافية التي تعتمدها دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة نهجاً للتخطيط المستقبلي أسهمت على مدار عقود في تعزيز قدرة قطاعات الدولة كافة على مواكبة متطلبات النمو والتطور المستقبلي والتكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات والذي ظهر جلياً في التعامل السريع والاستباقية للدولة مع جائحة «كوفيد- 19» وأنموذج الدولة في العمل المناخي الذي جعلها تستبق الوتيرة السريعة لتداعيات التغير المناخي وتعزز قدرات التكيف معها لدى كافة القطاعات.