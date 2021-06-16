7.78 مليار درهم تداولات الخليجيين في الأسهم منذ بداية 2021

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي تداولات المستثمرين الخليجيين في أسواق الأسهم المحلية، نحو 7.78 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق. ويظهر الرصد الخاص بحركة المستثمرين الخليجيين منذ بداية العام الجاري نمو إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية الإماراتية بنسبة 23.5% تقريباً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين نحو 2.5% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق المالية خلال فترة الرصد.

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي 4.558 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري وفقاً للإحصائيات الصادرة عن السوق.

وتوزعت استثماراتهم بواقع 2.28 مليار درهم عمليات شراء مقابل عمليات بيع بقيمة 2.168 مليار درهم خلال فترة الرصد.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.23 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وتوزعت بواقع 1.494 مليار درهم عمليات شراء مقابل 1.735 مليار درهم عمليات بيع خلال فترة الرصد.