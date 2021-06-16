غرفة أبوظبي تعزز التعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عمان

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد ثاني بن مرشد الرميثي رئيس غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مكتبه بمقر الغرفة، الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

ورحب الجميع بالسفير العماني وقدموا له التهنئة بمناسبة تسلمه لمهام عمله الجديد كسفير معتمد لسلطنة عمان في دولة الإمارات، آملين له التوفيق والنجاح.

وأكد الرميثي خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الإماراتية العمانية، والتي تمثل نموذجاً متفرداً على مختلف الأصعدة، وذلك انطلاقاً من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة التي تزداد رسوخاً وتأصلاً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تدفع لمزيد من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مشدداً على استعداد غرفة أبوظبي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشاد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بترحيب الغرفة، واهتمامها بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى كلا الجانبين.

وقدم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي شرحاً موجزاً عن غرفة أبوظبي والخدمات المختلفة التي تقدمها للأعضاء.