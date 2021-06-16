الزيودي: نمو مؤشرات التجارة والاستثمار بين الإمارات وباكستان

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وتميزها في كافة المجالات، بما فيها التعاون التجاري والاستثماري.

وأضاف معاليه على هامش الجلسة التجارية الثانية التي نظمها مجلس الأعمال الباكستاني، أن العلاقات الإماراتية الباكستانية تستند إلى تاريخ طويل يسوده الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة للنمو والازدهار، وتعكس أرقام التبادل التجاري جانباً من العلاقات الراسخة والمتنامية.

وقال: «نحن على استعداد تام لتقديم المساعدة الكاملة لأعضاء مجلس الأعمال الباكستاني لتمكين رواد الأعمال ورجال الأعمال الباكستانيين من استكشاف الفرص الكثيرة المغرية المتاحة في سوق الإمارات».

ونظم مجلس الأعمال الباكستاني في دبي مؤخراً الجلسة مع معالي الوزير الزيودي، لبحث سبل وفرص تعزيز التعاون في المجالات الهامة للبلدين، وتعزيز حجم التجارة الثنائية المتبادلة، والاستفادة من فرصة معرض إكسبو 2020، بحضور أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الباكستانيين المقيمين في الإمارات.

وأوضح معالي الزيودي أن باكستان تعد من بين أهم 25 دولة شريكة، تجارياً واستراتيجياً، للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.4 مليار دولار في عام 2020.