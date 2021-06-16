«اتحاد المصارف» يعقد المؤتمر الافتراضي «مصارف المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظّم اتحاد مصارف الإمارات، وبالتعاون مع شركة الاقتصاد والأعمال، المؤتمر الافتراضي «مصارف المستقبل» خلال يومي 16 و17 من شهر يونيو الجاري.

ويشارك في هذا المؤتمر نُخبةٌ من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال التحوّل الرقمي المصرفي، ورؤساء تقنية المعلومات، ورؤساء الامتثال والمخاطر، وممثلون عن مصارف إماراتية وإقليمية وعالمية، وبحضورٍ تجاوز الـ 800 شخص من المهتمين بالصيرفة الرقمية.

ويأتي المؤتمر بعد أن شهد العامان المنصرم والحالي نسباً قياسية في عملية التحول الرقمي وظهور لاعبين جدد في قطاع الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية، لا سيّما عقب القيود التي فرضتها جائحة كورونا وتفضيل العملاء للخدمات المصرفية الرقمية.

في هذا السياق، يتناول المؤتمر، الذي يعقد عبر تقنية الفيديو على مدى يومين، اتجاهات الصيرفة الرقمية، وكيفية استقطاب العملاء من خلال خلق تطبيقات وحلول سهلة الاستخدام، وكيفية تخطي عقبات الامتثال وتخفيض المخاطر المصاحبة للصيرفة الرقمية، بالإضافة الى عرضٍ لأبرز الابتكارات في مجال الصيرفة والتحول الرقمي.

وخلال افتتاحه للمؤتمر، صرح جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، قائلاً:«إننا نشهد تحولات كبيرة في القطاع المصرفي تتمثل في دخولنا عالم مالي افتراضي يتيح لنا القيام بكافة العمليات المصرفية في أي مكان وزمان. فقد كانت المصارف الإماراتية من أولى المصارف التي تبنّت التحوٌل الرقمي منذ عدة سنوات، ولا شك أن هذا النهج قد أسهم في التخفيف من وطأة القيود التي فرضتها جائحة كورونا وما رافقها من تعطيل أو تباطؤ في كافة القطاعات الإنتاجية والخدماتية حول العالم».