نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: 25 مليار درهم إجمالي عقود «سند» خلال 3 سنوات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، عن تخطيط شركة سند لتقنيات الطيران التابعة للمجموعة، للتوسع في صيانة محركات الجيل القادم من الطائرات، مع تدشين كفاءة صيانة محركات «ليب»، خلال النصف الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة عقود الشركة خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية العام 2020، ما يفوق 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم)

وأوضح أن كفاءة الصيانة الجديدة سترفع محفظة كفاءات الشركة إلى 4 محركات تنتجها أكبر شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم، مثل جنرال إلكتريك للطيران، ورولز رويس، و«برات & وايتني»، و «سي أف إم أنترناشونال» المنتجة لمحركات لوب، الأمر يُجسد الثقة العالمية بإمكانيات الشركة وقدراتها الفائقة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لعملاء من قارات العالم كافة.

إنجازات متسارعة

وأكد جناحي في تصريحات صحفية على هامش مشاركة سند في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات، أن الإنجازات المتسارعة التي حققتها أبوظبي خلال السنوات الماضية في مجال الطيران، رسخت موقع الإمارة في قلب خريطة صناعة الطيران العالمية، مشيراً إلى أن نحو 60% من عوائد سند تأتي من الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بأداء الشركة خلال عام 2020، أوضح جناحي أنه على الرغم من الآثار الكبيرة لجائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران العالمية، إلا أن سند تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق العديد من الأهداف وتعزيز قدراتها في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، حيث واصلت تأسيس الكفاءات بتوقيع عقد بقيمة مليار درهم مع شركة «آي إيه إي» بقيمة مليار درهم، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمحركات من طراز V2500، إلى جانب توسيع شراكتها الوطيدة مع «الاتحاد للطيران»، والتي تشمل محركات احتياطية وقطع غيار دوارة إضافية.

وقال إن الشركة واصلت عملياتها خلال 2020 من دون توقف، حيث تمكنت من تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لنحو 80 محركاً، متوقعاً أن يصل العدد خلال العام الجاري إلى أكثر من 100 محرك في ظل مؤشرات تعافي قطاع الطيران وعودة حركة السفر بشكل تدريجي مع تخفيف الدول للقيود التي فرضتها الجائحة.

وأوضح أن الشركة وقّعت في عام 2019، اتفاقية بقيمة 23.9 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، مع شركة رولز رويس، لتصبح بموجبها مركز خدمات معتمداً لمدة 9 أعوام، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات ترينت 700.

وأشار إلى أن هذه الشراكات والعقود تستهدف المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لأفضل الخدمات الهندسية المتخصصة في قطاع صناعة الطيران.

وأضاف أن «سند لتقنيات الطيران» تتمتع بشراكات استراتيجية قوية مع أبرز شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم وخدمات صيانة متنوعة لمنصات المحركات التي ينتجها أكبر مصنعي المعدات الأصلية في العالم، ومن ضمنهم «جنرال إلكتريك للطيران»، و«رولز رويس»، و«برات & وايتني»، «إنترناشيونال آيرو إنجنز» مما يمكّنها من توفير خبرات واسعة عبر خدمات الصيانة والتمويل لمحركات الطائرات المختلفة.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من عوائد الشركة يأتي من خارج دولة الإمارات، لا سيما وأنها تشهد نمواً كبيراً من خلال توفير خدماتها لقاعدة متنامية من العملاء يصل إلى 13 عميلاً حول العالم من مقرها في أبوظبي، إضافة إلى دورها في دعم استثمارات «مبادلة لصناعة الطيران»، الهادفة لتحقيق التميز في الخدمات الهندسية وحلول التمويل.

وأفاد بأن الشركة نجحت في تقديم خدمات صيانة محركات «جينكس» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للوصول بصيانة 100 محرك من طراز «جينكس» يتم استخدامها على طائرات بوينج 787 دريملاينر وبوينج 747-8، وهو ما يجعل المحرك الأسرع مبيعاً والأكثر قوة في تاريخ جنرال إلكتريك للطيران محرك من طراز حديث.

وكشف عن أن الشركة تخطط لتدشين صيانة المحركات الأحدث من نوعها في المجال المدني «ليب» التابعة لشركة «سي أف أم إنترناشونال» يستخدم على طراز «إيرباص إيه 320 نيو» و«بوينج 737» وطائرات كوماك «سي 919» خلال النصف الثاني من عام 2022، وهي الآن قيد الدراسة، وعند إتمامها ستصبح المنشأة الأولى والوحيدة في المنطقة لديها الكفاءة لتقديم هذه الخدمة.

تعاون

وأشار إلى أن هناك تعاوناً متواصلاً مع الناقلات الوطنية وعلى رأسها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، مؤكداً على قدرة الشركة بأن يتم صيانتها بالكامل في منشأتها في أبوظبي إلا من بعض الأمور البسيطة أحياناً تتم خارج الإمارة، مضيفاً أن استراتيجية الشركة المستقبلية على احتياجات العملاء، وتقوم على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار في البرامج التدريبية، وتطوير القوة العاملة.

ثقة

وتوفر الشركة حالياً خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لثلاثة محركات تشمل محرك ترنت 700 الذي تنتجه شركة رولزرويس والمستخدم على طائرات A330، وكذلك محرك V2500،الذي تنتجه «برات آند ويتني»، وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز»، حيث تعتبر سند المنشأة الوحيدة في الشرق الأوسط المعتمدة لتقديم هذه الكفاءة على أسطول طائرات A320.

أما المحرك الثالث فهو محرك GEnx الأحدث والأسرع مبيعاً والأكثر قوة في تاريخ جنرال إلكتريك والمستخدم على طائرات بوينج 787 دريملاينر وبوينج 747-8، حيث نجحت الشركة في تقديم الصيانة للمحرك رقم 100 من نوع جينكس، حيث تعتبر سند أول مركز مستقل يحصل على اعتماد خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «جينكس» ضمن شبكة الحلول الخدمية العالمية الخاصة بشركة جنرال إلكتريك للطيران.