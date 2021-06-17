شراكة بين فلاي دبي وتطبيق الحصن

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي، عن شراكتها مع تطبيق الحصن، التطبيق الرسمي لدولة الإمارات لتتبع وتحديد الاختبارات الصحية المتعلقة بكوفيد-19، وتزويد مسافريها بالتحقق الرقمي من السجلات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا عند السفر من الإمارات، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران تدخل في شراكة مع الحصن لتقديم هذه الخدمة.

ويمكن لمسافري فلاي دبي، من مواطني الدولة والمقيمين فيها وزوارها، الآن استخدام تطبيق الحصن عند إنجاز إجراءات سفرهم دون الحاجة إلى تقديم نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار كوفيد-19 السلبية عند السّفر من دبي. وستتاح هذه الخدمة لمسافري فلاي دبي المغادرين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي، وسيجري لاحقاً تطبيق هذه الخدمة لرحلات فلاي دبي المغادرة من المبنى 3 بمطار دبي الدولي، حيث ما زالت قيد التطوير حالياً للمراحل المستقبلية من البرنامج.