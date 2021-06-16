«رويال جت» تطلق علامتها التجارية الجديدة وتجدد صالة كبار الشخصيات

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت شركة رويال جت، الرائدة في مجال خدمات الطيران الخاص لكبار الشخصيات ومقرها أبوظبي، علامتها التجارية الجديدة وصالة كبار الشخصيات الجديدة التي تم إعادة تجديدها وتصميمها بالكامل، إضافة إلى طائرات «بوينغ بيزنس جت» المعاد تجديدها وترقيتها، لتقديم تجربة فاخرة، وبأعلى معايير الأمن والسلامة للمسافرين.

قال روب ديكاستري، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: «لقد بدأنا عملية التغيير الداخلي الكلي من قبل تفشي الجائحة؛ حتى نقدم تجارب استثنائية بشكل أكثر تميزاً لضيوفنا في كل مرة يسافرون فيها».

وأضاف: «تتمثل رؤيتنا في أن نكون المرجع العالمي لاعتلاء الصدارة في مجال الطيران الخاص، وتحديداً من خلال أسطولنا الاستثنائي لطائرات بوينغ بيزنس جت، ونحن نسعى أيضاً إلى إبراز قيم وهوية أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في جميع أنحاء العالم بصفتنا شركة تمثل إمارة أبوظبي، من خلال ضمان توافق منتجاتنا وخبراتنا مع الرؤية الجديدة لإمارتنا وبلدنا».

وقال خالد منصور السبيعي رئيس قسم التمييز للعملاء في «رويال جت» خلال جولة صحفية أمس في صالة كبار الشخصيات والطائرة التي تم تجديدها بالكامل من طراز «بوينج بيزنيس جت»، «إنه تم استغلال فترة توقف السفر والقيود المفروضة على السفر العام الماضي لنقوم بعمليات التجديد، حيث استطعنا تجديد وإعادة إطلاق صالة كبار الشخصيات خلال أقل من سنة تقريباً».

وأضاف أنه بسبب الطلب المتزايد على طائراتنا قبل الجائحة، كان من الصعب القيام بإعادة تجديد ولكن خلال فترة الجائحة قمنا بذلك، وتم أيضاً إضافة أعلى سرعة أنترنت في السوق لتوفير أنترنت سريع جداً للمسافرين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات وغيرها».

وقال: «لدينا اليوم 12 طائرة ضمن أسطولنا، منها 10 طائرات من طراز بوينج 737-700 «بيزنس جت»، حيث نعد أكبر مشغل للطيران الخاص لهذا الطراز بالعالم».

وقال سعيد أحمد الداحمة مدير صالة كبار الشخصيات في رويال جت خلال الجولة أمس: «إن الإقبال على الطيران الخاص يزيد على الطيران التجاري بسبب الأمن والسلامة وعدم الاختلاط الكبير بمسافرين آخرين، حيث نتميز بنظام تعقيم وأمن وسلامة على مستوى عال جداً وانسيابية الحركة في صالة كبار الشخصيات».

وأضاف: «سجلنا العام الجاري نمواً في الطلب بنسبة 8% مقارنة بالعام 2020، بعد أن تراجع الطلب في بداية الجائحة عام 2020 مقارنة بالعام 2019 بنسبة 10%».

وتوقع الداحمة خلال الموسم الصيفي أن يشهد الطلب ارتفاعاً، مقارنة بالوقت الراهن».

وأشار إلى الخدمات المتميزة التي تم تقديمها للمسافرين، «حيث نلبي طلباتهم من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها، سواء في صالة كبار الشخصيات أو على متن الطائرة».

وقال السبيعي: «يتوفر تطبيق على الأجهزة الذكية ليقوم عملاؤنا بالحجز واختيار الخدمات التي تلائمهم، إضافة إلى توفير جميع المعلومات المتعلقة بمتطلبات السفر لهم في فترة الجائحة؛ من فحوصات وأماكن معتمدة للفحص ومتطلبات الوجهة المطلوبة بالنسبة للفحوصات وغيرها من الخدمات».

ويمكن للمسافرين تصميم رحلتهم بالكامل، بدءاً من اللحظة التي قرروا فيها السفر، مروراً بتجاربهم في الصالة وعلى متن الطائرة وحتى في وجهتهم، ويمكنهم اختيار الطائرة المثالية لهم من الأسطول المتنوع لرويال جت، واختيار ما يفضلونه في الوجبات والترفيه والخدمة قبل الوصول إلى الصالة وعلى متن الطائرة، والتأكد من أن الرحلة مصممة لكل فرد من أفراد عائلاتهم أو زملائهم الذين يسافرون معهم.

وقال الداحمة: «لا تتعدى رحلة السافر منذ دخول المبنى وحتى وصول الطائرة ومن غير توقف الخمس دقائق».

وأوضح أنه بحسب الخدمات التي يطلبها المسافرين، فمنهم يطلبون الجلوس في الصالة والاستمتاع بالخدمات المقدمة، وآخرون يتوجهون للطائرة مباشرة». وأشار إلى أن تصميم الصالة الجديد يعكس هوية وثقافة الإمارات.