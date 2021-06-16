الإمارات تستضيف اجتماع لجنة كبار المسؤولين لرابطة «أيورا»

أبوظبي (وام)

استضافت الإمارات الاجتماع نصف السنوي الحادي عشر للجنة كبار المسؤولين لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والذي بدأ أمس الأول، واختتم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع عبد الناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، على ضوء تولي دولة الإمارات رئاسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا» للدورة/2019-2021/.

تضمنت أجندة الاجتماع مراجعة خطط العمل المستقبلية للرابطة، والتباحث بشأن أهم مستجدات مجموعات العمل المختصة بالأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصائد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والتبادل السياحي والثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاقتصاد الأزرق.

وناقش الاجتماع التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرابطة «أيورا»، خلال السنوات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات سعت من خلال استضافتها وتنظيمها لاجتماعات الرابطة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم العمل المشترك الهادف إلى رفع كفاءة وفعالية الأمانة العامة للرابطة، وبما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للدول المطلة على المحيط الهندي.

يعتبر هذا الاجتماع، الأخير بالنسبة لدولة الإمارات كرئيس للرابطة للفترة 2019-2021 وستقوم الدولة بتسليم بنغلاديش الرئاسة للدورة 2021-2023 أثناء الاجتماع الوزاري الواحد والعشرين لرابطة «أيورا» نهاية عام 2021. جدير بالذكر أن الإمارات انضمت إلى رابطة «أيورا» عام 1999، وتولت رئاستها في 7 نوفمبر 2019 خلال مجلس الوزراء التاسع عشر للرابطة في العاصمة أبوظبي.