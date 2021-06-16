«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزة أفضل مؤسسة مصرفية مبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مصرف أبوظبي الإسلامي، بجائزة «أفضل مؤسسة مصرفية مبتكرة خلال الأزمات» في منطقة الشرق الأوسط، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار السنوية 2021 التابع لمجلّة «جلوبال فاينانس»، ويأتي ذلك تكريماً لجهود المصرف الاستثنائية واستجابته الفورية في دعم عملائه خلال تفشي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى محفظته الرائعة من الحلول المصرفية الرقمية.

ويكرّم حفل توزيع جوائز الابتكار، خلال نسخته السنوية التاسعة الجارية، المؤسسات التي تواظب على تحديد مسارات جديدة وتطوير حلول وأدوات جديدة في قطاع التمويل.

وقد استهدف حفل الجوائز، للمرة الأولى هذا العام، الاحتفال بإنجازات مزوّدي الخدمات المالية ممن تمكّنوا من تطوير حلول رقمية استجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة الدولية كوفيد-19.

وفي هذه المناسبة، قال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «كانت الجائحة الدولية كوفيد-19 بمثابة حافز قوي للمضي قدماً نحو ترسيخ أسس التحوّل التكنولوجي والرقمي عبر مختلف القطاعات والصناعات، بما فيها قطاع الخدمات المصرفية.