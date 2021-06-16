سفير سويسرا يزور متجر «رولكس» في الغاليريا مول

أبوظبي (الاتحاد)

زار ماسيمو بادجي سفير سويسرا في دولة الإمارات العربية، متجر رولكس الجديد في غاليريا مول جزيرة الماريا، وكان في استقباله يوسف خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده.

ويقدم المتجر الجديد تجربة رولكس متكاملة، بالإضافة إلى الخبرة والمهنية والدقة والاهتمام بأدق التفاصيل التي تشتهر بها العلامة التجارية حول العالم.

وتُبرز الإضاءة اللطيفة رونق وجمال مجموعة مختارة من ساعات رولكس، والتي تُعرض في واجهات عرض مُزينة بزخارف برونزية.

يُمثل «جدار أكوا» بارتفاع 4 أمتار التراث الغني لساعات رولكس، وهو أحد أبرز السمات في المتجر الجديد، والذي يكّرم أيقونة رولكس «أويستر» أول ساعة يد مقاومة للماء على الإطلاق.

يعتبر المتجر الجديد انعكاساً للثقة بالسوق المتنامية، ووجهة رائعة لعشاق علامة رولكس الراقية في أبوظبي.