«نفط الهلال» تفوز بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة

الشارقة (الاتحاد)

فازت شركة نفط الهلال، بجائزة «إس إيه بي مينا» للجودة، لقاء تحوّلها الرقمي على امتداد عملياتها في دولة الإمارات والعراق والمملكة المتحدة.

ووظّفت شركة نفط الهلال، بالشراكة مع «إس إيه بي سيرفسز»، أكثر من 350 تطبيقاً يعمل بباقة التحليلات الفورية لبيانات الأعمال، تعزيزاً للعمليات والمشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية. وحصدت الشركة الجائزة الذهبية في فئة تحوّل الأعمال عن منطقة جنوب الشرق الأوسط لتبنّيها نهج عمل يقوم على تجديد هندسة العمليات التجارية باستخدام منصة «موديل كومباني» لخدمات النفط والغاز من «إس إيه بي».