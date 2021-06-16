إعادة تسجيل 3324 علامة تجارية في الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية التي جرى إعادة تسجيل ملكيتها في دولة الإمارات نحو 3324 علامة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري، وذلك حسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وأظهرت الإحصائيات ذاتها أن النصف الأول من شهر يونيو الجاري شهد قيام 164 شركة بإعادة تثبيت ملكيتها لعلامات تجارية في الدولة، وذلك التزاماً بالتعليمات المعمول بها في هذا الإطار وحفاظاً على حقوقها في هذه العلامات. يعكس النمو المتواصل في عدد العلامات التجارية التي أعادت تثبيت ملكيتها النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد انعكاساً للنشاط المسجل في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ووفقاً للقانون فإن العلامة التجارية، هي عبارة عن علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو مؤسسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك، والتي تظهر عليها العلامة التجارية نفسها من المصدر نفسها وذلك لتمييز منتجاتها. ويتضح من خلال الإحصائيات أن الشركات التي قامت بتجديد تسجيل علاماتها التجارية في دولة الإمارات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وغيرها من القطاعات الأخرى.