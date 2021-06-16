الاتحاد للطيران تفوز بثلاث جوائز

أبوظبي(الاتحاد) فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة «أفضل طاقم ضيافة جوية» و«أفضل برنامج للمسافر الدائم» من قبل جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط لعام 2021.

ويأتي هذا الفوز تأكيداً على التزام الاتحاد بالابتكار على امتداد تجربة سفر الضيف. ففي استجابتها لجائحة كوفيد -19 وتبعاتها، ابتكرت الاتحاد سفراء الصحة والسلامة، لتقديم الدعم والإرشاد للضيوف ومشاركتهم أفضل الممارسات الصحية للسفر وزيادة شعورهم بالأمن والطمأنينة عند سفرهم في ظل تلك الظروف غير المسبوقة.

كما أثبت برنامج ولاء المسافرين، ضيف الاتحاد، حرصه على تلبية اهتمامات واحتياجات الأعضاء على خلفية المشهد المتغير بطريقة مبتكرة، معززاً تجارب العملاء من خلال تحسين المزايا القائمة وتوفير أخرى جديدة لتوليد القيمة المرجوة، سواء في الجو أو على الأرض.

لقد أثبت البرنامج كفاءته الحقيقية بفوزه بتلك الجائزة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً على الجهود التي تبذلها الناقلة لمكافأة الأعضاء، سواء الذين واصلوا سفرهم أو أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر في ظل الوضع القائم، وذلك من خلال إضفاء مزيد من المرونة وتعزيز المكافآت.