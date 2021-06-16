المصرف المركزي ونظيره السعودي يحصدان جائزة "التأثير العالمي" 2021

حصد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي جائزة "التأثير العالمي" لعام 2021 عن مبادرة الدفع عبر الحدود الأولى من نوعها - مشروع "عابر" و الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج"، وذلك لعملهما المشترك في إطار مشروع "عابر". وتنبثق هذه المبادرة الأولى من نوعها من الالتزام المشترك بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي نحو الابتكار.

ويهدف مشروع "عابر"، الذي يمثل إثبات مفهوم، إلى دراسة إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بين البلدين وذلك من خلال الاعتماد على عملة رقمية مشتركة كوحدة تسوية بين البنوك التجارية محلياً وبين البلدين، مساهمةً من البنكين المركزيين في معالجة نقاط الضعف التي تواجهها المدفوعات عبر الحدود، لا سيّما فيما يخص تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.

تم تنفيذ المشروع خلال عامي 2020 و2021 بمشاركة فعّالة من عدد من البنوك التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأكدت نتائج المشروع التجريبي إمكانية استخدام عملة رقمية صادرة عن بنكين مركزيين لتسوية المدفوعات، سواء محلياً أو عبر الحدود من خلال الاعتماد على تقنية السجلات الموزعة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن الرقمنة الموسّعة للخدمات المالية المدعومة بالابتكار تعد من أبرز مجالات تركيزنا الأساسية ومن هذا المنطلق، أطلقنا إلى جانب البنك المركزي السعودي، "مشروع عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البنوك المركزية.

يشرفنا اختيار مشروع "عابر" كفائز بجائزة "التأثير العالمي" لعام 2021، كما أسعدنا التعاون مع البنك المركزي السعودي منذ مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشروع.

ونحن على ثقة من أن النتائج الواعدة المستمدة من هذا المشروع ستمكّننا من استكشاف إمكانات هذه التكنولوجيا الجديدة، بهدف أوسع يتمثل في الارتقاء بالأنظمة المالية والمصرفية في بلداننا.

ونشر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي التقرير المتضمن لنتائج مشروع "عابر" في أواخر عام 2020. الجدير بالذكر أن جوائز "سنترال بانكينج" تهدف إلى تكريم البنوك المركزية المتميزة على مستوى العالم في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تغيّر المناخ والتكنولوجيا والحوكمة، وغيرها من المجالات.









