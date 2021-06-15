220 مليار درهم القيمة السوقية لشركات الطاقة

أبوظبي (وام)

قفز إجمالي القيمة السوقية للشركات الإماراتية العاملة في قطاع الطاقة والمدرجة في الأسواق المالية إلى 220.3 مليار درهم تقريباً مع نهاية النصف الأول من شهر يونيو 2021، بنمو نسبته 3378% مقارنة مع قيمته المسجلة في نهاية 2019، وذلك وفقاً للإحصائيات التي توثقها سجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتشكل القيمة السوقية لشركات الطاقة «تشمل شركة أبوظبي للطاقة، أدنوك للتوزيع، دانة غاز» نحو 23% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية تاريخ 14 يونيو الحالي. ويعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني في الإمارات، وقد لعب دوراً مهماً في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية. وتظهر الإحصائيات الرسمية أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها القيمة السوقية لقطاع الطاقة في الآونة الأخيرة تزامنت أيضاً مع ارتفاع رأس المال المدفوع لشركات القطاع، والتي بلغت 120 مليار درهم في نهاية العام 2020، تشكل نحو 38% من إجمالي رأس المال المدفوع لإجمالي الشركات المدرجة في الأسواق المالية البالغ 315 مليار درهم تقريباً.

وتتصدر أبوظبي للطاقة قائمة أكثر شركات الطاقة المدرجة في الأسواق المالية من حيث رأس المال، والذي يبلغ 112.43 مليار درهم، فيما وصلت القيمة السوقية لأسهم الشركة المدرجة في سوق العاصمة 159.6 مليار درهم . وجاءت شركة أدنوك للتوزيع بالمركز الثاني من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 55 مليار درهم.